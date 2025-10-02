Путин посочувствовал семье убитого соратника Трампа Чарли Кирка

Президент России Владимир Путин назвал «отвратительным злодеянием» убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего активиста.
«Мы сочувствуем и сопереживаем», — заявил президент, выражая поддержку семье Кирка. Слова Путина передает корреспондент URA.RU с места событий.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В текущем году основное внимание форума уделяется рассмотрению процессов формирования многополярной структуры международных отношений, а также обсуждению перспектив дальнейшего развития данной системы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.