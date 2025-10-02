02 октября 2025

Путин посочувствовал семье убитого соратника Трампа Чарли Кирка

Путин назвал «отвратительным злодеянием» убийство Чарли Кирка
Путин назвал «отвратительным злодеянием» убийство Чарли Кирка Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин назвал «отвратительным злодеянием» убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Путин выразил соболезнования родным и близким погибшего активиста.

«Мы сочувствуем и сопереживаем», — заявил президент, выражая поддержку семье Кирка. Слова Путина передает корреспондент URA.RU с места событий.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В текущем году основное внимание форума уделяется рассмотрению процессов формирования многополярной структуры международных отношений, а также обсуждению перспектив дальнейшего развития данной системы.

