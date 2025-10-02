Два громких хлопка: на химическом предприятии в Пермском крае произошел сбой

На заводе «Азот» в Пермском крае произошла кратковременная остановка работы
Деятельность предприятия временно остановили
Вечером 2 октября на предприятии «Азот» АО «ОХК „Уралхим“» в Березниках (Пермский край) произошла кратковременная остановка технологического цикла. Об этом сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

«Сегодня, 2 октября, в 20:45 в филиале „Азот“ АО „ОХК „Уралхим“ произошла кратковременная остановка технологического цикла. Пострадавших нет. Угроз экологической ситуации нет. В настоящее время завод работает в штатном режиме“, — сообщил Казаченко в своем telegram-канале.

Ранее в социальных сетях жители Березников делились сообщениями о двух громких хлопках. По их словам, они были слышны со стороны промышленной зоны. В официальных соцсетях компании инцидент подтвердили, подчеркнув, что работа завода продолжается в штатном режиме.

