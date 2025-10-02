Путин: у России есть наработки в сфере ИИ, которыми можно гордиться

В сфере развития искусственного интеллекта (ИИ) Россия достигла определенных результатов, а отдельными наработками страна может гордиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Идея, в принципе, она хорошая, по поводу того, чтобы объединять усилия по поводу ключевых направлениях развития. В том числе и по направлению развития и использования искусственного интеллекта. У нас есть определенные наработки, которыми мы уже можем гордиться, и есть компании, которые этим занимаются и показывают очень хороший результат», — говорится в заявлении президента, передает наш корреспондент.
Выступление Путина 2 октября в Красной поляне продлилось четыре часа. Диалог с представителями экспертных сообществ стал одним из самых продолжительных за последние годы. Глава государства отметил важность выработки универсальных правил взаимодействия между странами, основанных на взаимном уважении и балансе интересов.
