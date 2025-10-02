02 октября 2025

Новое уголовное дело завели против экс-министра Абызова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Против экс-министра завели дело по мошенничеству
Против экс-министра завели дело по мошенничеству Фото:

В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ранее осужденного на 12 лет, возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 2 октября сообщают СМИ со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

«В отношении Абызова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — уточнил источник РИА Новости. Детали нового обвинения пока официально не раскрываются.

Ранее участник процесса во Втором кассационном суде сообщил агентству, что Михаила Абызова этапировали в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, однако тогда не называлось, по какому именно делу проводится расследование. В настоящее время экс-министр находится в одном из московских СИЗО. Решение о возбуждении нового дела принято на фоне рассмотрения жалобы защиты Абызова на его приговор по предыдущему уголовному делу.

В июле 2024 года Михаил Абызов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении более 4 млрд рублей, тогда суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Его адвокаты пытались обжаловать вердикт, но рассмотрение жалобы продолжается. Официальные комментарии правоохранительных органов по новому делу на момент публикации получить не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ранее осужденного на 12 лет, возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 2 октября сообщают СМИ со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. «В отношении Абызова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — уточнил источник РИА Новости. Детали нового обвинения пока официально не раскрываются. Ранее участник процесса во Втором кассационном суде сообщил агентству, что Михаила Абызова этапировали в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, однако тогда не называлось, по какому именно делу проводится расследование. В настоящее время экс-министр находится в одном из московских СИЗО. Решение о возбуждении нового дела принято на фоне рассмотрения жалобы защиты Абызова на его приговор по предыдущему уголовному делу. В июле 2024 года Михаил Абызов был признан виновным в создании преступного сообщества и хищении более 4 млрд рублей, тогда суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Его адвокаты пытались обжаловать вердикт, но рассмотрение жалобы продолжается. Официальные комментарии правоохранительных органов по новому делу на момент публикации получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...