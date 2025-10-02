В Свердловской области предложили штрафовать родителей малолетних матерщинников

В Свердловской области предложили ввести штраф от 5 до 10 тысяч рублей для родителей, чьи дети используют нецензурную лексику. По словам руководителя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии Мелитона (Зыбина), именно семья несет основную ответственность за воспитание детей и формирование их речевых привычек.
«В первую очередь, несут ответственность родители. Эти вещи закладываются в семье, потом ребенок подражает тем, с кем он находится. Все-таки родители должны это контролировать, объяснять ребенку, почему это неправильно. Если у семьи средний достаток, то от 5 до 10 тысяч рублей штраф, мне кажется, было бы прилично», — заявил Мелитон в эфире программы «Акцент» на ОТВ. Он также отметил, что ребенок должен осознавать: существует риск того, что родители могут потерять значительную сумму, а это требует от него соответствующего самоконтроля.
Мелитон также выразил поддержку инициативе по введению ограничений на доступ детей младше 14 лет к социальным сетям. По его словам, современные подростки все чаще выбирают визуальное общение посредством изображений вместо традиционных офлайн-бесед. Он отметил, что в настоящее время все чаще можно заметить, как детям становится сложно начинать непосредственное общение друг с другом из-за мобильных телефонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!