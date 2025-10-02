02 октября 2025

В Тюмени из окна многоэтажки выпал человек. Фото

Трагедия произошла в доме на улице Арктической
Трагедия произошла в доме на улице Арктической Фото:

В Тюмени из окна дома на улице Арктической выпал мужчина. О лучившемся очевидцы сообщил в соцсети.

«Арктическая 7/2 мужчина выпал из окна 6-го этажа», — сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень». Все случилось вечером 2 октября.

Как сообщают очевидцы, мужчина был пьян. Он погиб от полученных травм. На месте работают медики и полиция.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

