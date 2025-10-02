Трагедия произошла в доме на улице Арктической
В Тюмени из окна дома на улице Арктической выпал мужчина. О лучившемся очевидцы сообщил в соцсети.
«Арктическая 7/2 мужчина выпал из окна 6-го этажа», — сообщает telegram-канал «ЧП Тюмень». Все случилось вечером 2 октября.
Мужчина погиб
Как сообщают очевидцы, мужчина был пьян. Он погиб от полученных травм. На месте работают медики и полиция.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в депздрав региона с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!