У туристов подскочила популярность Тюмени

За год число туристических поездок в Тюмень выросло на треть
Количество посещений Тюмени российскими туристами в текущем году выросло на 30%. Об этом заявил вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«Тюмень по итогам года станет одним из самых быстрорастущих городов России по количеству посещений туристами. Ожидается увеличения числа поездок на 30% год к году», — передают данные Горина «Ведомости».
При этом популярность Москвы вырастет на 15%, а Санкт-Петербурга и Казани — на 6%. Аналогичную тенденцию отмечает и вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
