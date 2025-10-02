02 октября 2025

Минтербез: в Прикамье снят режим беспилотной опасности

Опасность БПЛА сняли утром 3 октября
Опасность БПЛА сняли утром 3 октября Фото:

Режим беспилотной опасности в Пермском крае был снят утром 3 октября 2025 года. Об этом проинформировало Министерство территориальной безопасности Пермского края.

«В Пермском крае снят режим „Беспилотной опасности“», — сообщает telegram-канал Минтербеза. Отбой объявили в 07:15 по местному времени.

Режим беспилотной опасности Пермском крае ввели около 02:30 3 октября. Жители региона получили  сообщения с предупреждением от РСЧС. Их призвали укрыться в безопасном месте и не паниковать.

