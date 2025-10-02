В Екатеринбурге разыскивают подростков, которые устроили дебош в электричке и избили охранника, а затем залили ему лицо из перцового баллончика. После потасовки парни сбежали на одной из остановок, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Пассажиры вели себя шумно, на замечания не реагировали. Кроме того, после замечаний три молодых человека из компании двинулись в сторону тамбура, и один из них ударил второго охранника, а затем распылил ему в лицо газ. После чего, во время остановки электропоезда на станции Вторчермет, зачинщики потасовки выбежали из состава», — пояснили в ведомстве.
Это произошло вечером 9 сентября в электричке №6309 Керамик — Шаля. Всего в состав зашли 15-18 подростков. Спустя некоторое время полицейские задержали одного из подозреваемых — 15-летнего парня. Личности остальных устанавливаются.
Силовики решают вопрос о заведении уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство). Свидетелей потасовки просят оказать содействие и передать информацию по номерам: 8(343)-358-25-96 или +7 (901) 149-99-56.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!