Россия сократила поставки газа в Европу в 2025 году

Импорт российского СПГ в ЕС упал на 7% в январе-сентябре 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставки российского СПГ в ЕС снизились на 7% с начала года
Поставки российского СПГ в ЕС снизились на 7% с начала года Фото:

Поставки российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые девять месяцев 2025 года сократились на 7%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем импорта составил около 15 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейской исследовательской организации, работающей в области международной экономики .

«С января по сентябрь 2025 года ЕС импортировал 15 млрд куб. м российского СПГ против 16,1 млрд куб. м годом ранее. В сентябре поставки сохранились на уровне августа — 1,1 млрд куб. м, что ниже показателя сентября 2024 года (1,55 млрд куб. м)», — указывают данные из центра Bruegel.

При этом закупки СПГ из США и Тринидада и Тобаго за девять месяцев выросли на 57%— до 65,3 млрд куб. м. В сентябре поставки с американского направления увеличились на 16% к августу, достигнув 7,9 млрд куб. м.

Суммарный импорт СПГ в ЕС за январь-сентябрь 2025 года вырос на 27%— до 107,9 млрд куб. м. Кроме российского газа и поставок с американского направления, Европа закупила 15,3 млрд куб. м СПГ из Африки и 8,5 млрд куб. м с Ближнего Востока.

В связи с такой проблемой, страны Европы начали искать иные пути доступа к газу. Например, что Венгрия частично переходит на французский газ. Сообщалось, что уже заключено соглашение о покупке четырех миллиардов кубометров природного газа у французской энергетической компании Engie.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые девять месяцев 2025 года сократились на 7%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем импорта составил около 15 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейской исследовательской организации, работающей в области международной экономики . «С января по сентябрь 2025 года ЕС импортировал 15 млрд куб. м российского СПГ против 16,1 млрд куб. м годом ранее. В сентябре поставки сохранились на уровне августа — 1,1 млрд куб. м, что ниже показателя сентября 2024 года (1,55 млрд куб. м)», — указывают данные из центра Bruegel. При этом закупки СПГ из США и Тринидада и Тобаго за девять месяцев выросли на 57%— до 65,3 млрд куб. м. В сентябре поставки с американского направления увеличились на 16% к августу, достигнув 7,9 млрд куб. м. Суммарный импорт СПГ в ЕС за январь-сентябрь 2025 года вырос на 27%— до 107,9 млрд куб. м. Кроме российского газа и поставок с американского направления, Европа закупила 15,3 млрд куб. м СПГ из Африки и 8,5 млрд куб. м с Ближнего Востока. В связи с такой проблемой, страны Европы начали искать иные пути доступа к газу. Например, что Венгрия частично переходит на французский газ. Сообщалось, что уже заключено соглашение о покупке четырех миллиардов кубометров природного газа у французской энергетической компании Engie.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...