Россия сократила поставки газа в Европу в 2025 году

Поставки российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза за первые девять месяцев 2025 года сократились на 7%по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем импорта составил около 15 млрд кубометров, свидетельствуют данные европейской исследовательской организации, работающей в области международной экономики .
«С января по сентябрь 2025 года ЕС импортировал 15 млрд куб. м российского СПГ против 16,1 млрд куб. м годом ранее. В сентябре поставки сохранились на уровне августа — 1,1 млрд куб. м, что ниже показателя сентября 2024 года (1,55 млрд куб. м)», — указывают данные из центра Bruegel.
При этом закупки СПГ из США и Тринидада и Тобаго за девять месяцев выросли на 57%— до 65,3 млрд куб. м. В сентябре поставки с американского направления увеличились на 16% к августу, достигнув 7,9 млрд куб. м.
Суммарный импорт СПГ в ЕС за январь-сентябрь 2025 года вырос на 27%— до 107,9 млрд куб. м. Кроме российского газа и поставок с американского направления, Европа закупила 15,3 млрд куб. м СПГ из Африки и 8,5 млрд куб. м с Ближнего Востока.
В связи с такой проблемой, страны Европы начали искать иные пути доступа к газу. Например, что Венгрия частично переходит на французский газ. Сообщалось, что уже заключено соглашение о покупке четырех миллиардов кубометров природного газа у французской энергетической компании Engie.
