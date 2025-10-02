Самое главное об атаке БПЛА, из-за которой поврежден дом в Пермском крае

В Березниках в результате атаки БПЛА оказался поврежден жилой дом. Беспилотники атаковали Прикамье ночью. URA.RU собрало все, что известно к этому часу про вражеское нападение.
Атака беспилотника в Березниках
Режим беспилотной опасности был объявлен в Пермском крае около трех часов ночи. Ночью же вражеский беспилотник попал по жилому дому в Березниках.
Пострадавший от БПЛА дом в Березниках
Дом, в который попал БПЛА двухквартирный. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в результате атаки погибших нет. Жильцам дома предоставлено жилье из маневренного фонда.
Работа экстренных служб на месте падения БПЛА в Березниках
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, развернут оперштаб. Губернатор поручил министерству соцразвития проработать вопрос компенсации людям, чье имущество пострадало. Деньги будут направлены из краевого бюджета.
Остановка завода в Березниках
Завод, производящий взрывчатку в Березниках, временно приостанавливал работу ночью, когда была атака БПЛА. На предприятии «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ сообщили, что была кратковременная остановка технологического цикла. Сейчас завод работает в штатном режиме. Именно на этом предприятии производят нитрат аммония или аммиачную селитру, которая используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.