02 октября 2025

Самое главное об атаке БПЛА, из-за которой поврежден дом в Пермском крае

Пермяков, чей дом пострадал от БПЛА, переселили
Беспилотник повредил жилой дом в Березниках
Беспилотник повредил жилой дом в Березниках
Беспилотная опасность в Пермском крае

В Березниках в результате атаки БПЛА оказался поврежден жилой дом. Беспилотники атаковали Прикамье ночью. URA.RU собрало все, что известно к этому часу про вражеское нападение.

Атака беспилотника в Березниках

Режим беспилотной опасности был объявлен в Пермском крае около трех часов ночи. Ночью же вражеский беспилотник попал по жилому дому в Березниках.

Пострадавший от БПЛА дом в Березниках

Дом, в который попал БПЛА двухквартирный. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в результате атаки погибших нет. Жильцам дома предоставлено жилье из маневренного фонда.

Работа экстренных служб на месте падения БПЛА в Березниках

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, развернут оперштаб. Губернатор поручил министерству соцразвития проработать вопрос компенсации людям, чье имущество пострадало. Деньги будут направлены из краевого бюджета.

Остановка завода в Березниках

Завод, производящий взрывчатку в Березниках, временно приостанавливал работу ночью, когда была атака БПЛА. На предприятии «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ сообщили, что была кратковременная остановка технологического цикла. Сейчас завод работает в штатном режиме. Именно на этом предприятии производят нитрат аммония или аммиачную селитру, которая используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.

