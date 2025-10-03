«Это должно произойти»: в Конгрессе оценили слова Путина об отношениях с США

США и Россия обязательно восстановят полноформатные отношения, у них нет причин не быть торговыми партнерами. Так член Палаты представителей Конгресса Штатов Анна Паулина Луна прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о желании вновь прийти к двустороннему взаимодействию.
«Это (восстановление отношений между РФ и США, — прим. URA.RU) должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала Анна Паулина Луна в соцсети X.
Ранее Путин заявил, что восстановление отношений России и США является частью ее национальных интересов, пишет RT. В ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что Вашингтон в настоящее время руководствуется следованием своему пониманию национальных американских интересов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.