«Это должно произойти»: в Конгрессе оценили слова Путина об отношениях с США

Конгрессвумен Луна: Россия и США станут отличными торговыми партнерами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США согласились с заявлением Путина об отношениях двух стран
В США согласились с заявлением Путина об отношениях двух стран Фото:

США и Россия обязательно восстановят полноформатные отношения, у них нет причин не быть торговыми партнерами. Так член Палаты представителей Конгресса Штатов Анна Паулина Луна прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о желании вновь прийти к двустороннему взаимодействию.

«Это (восстановление отношений между РФ и США, — прим. URA.RU) должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала Анна Паулина Луна в соцсети X. 

Ранее Путин заявил, что восстановление отношений России и США является частью ее национальных интересов, пишет RT. В ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что Вашингтон в настоящее время руководствуется следованием своему пониманию национальных американских интересов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США и Россия обязательно восстановят полноформатные отношения, у них нет причин не быть торговыми партнерами. Так член Палаты представителей Конгресса Штатов Анна Паулина Луна прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о желании вновь прийти к двустороннему взаимодействию. «Это (восстановление отношений между РФ и США, — прим. URA.RU) должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами», — написала Анна Паулина Луна в соцсети X.  Ранее Путин заявил, что восстановление отношений России и США является частью ее национальных интересов, пишет RT. В ходе международного дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что Вашингтон в настоящее время руководствуется следованием своему пониманию национальных американских интересов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...