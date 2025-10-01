В Пермском крае взлетели продажи презервативов

В Пермском крае за год резко выросли продажи презервативов. В августе 2025 года жители региона потратили на средства барьерной контрацепции 11,9 млн рублей. Это на пять миллионов рублей больше, чем годом ранее, сообщили URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group.
«В денежном выражении продажи презервативов в августе 2025 года увеличились на 74%. Жители Пермского края потратили на них 11,9 млн рублей. В августе прошлого года объем продаж составил 6,8 млн рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.
По данным аналитиков, в августе 2025 года в аптеках Пермского края было реализовано 27,7 тысячи упаковок презервативов. Это на 32% больше, чем год назад. Тогда была продана 21 тысяча пачек.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае снизилось количество пациентов с венерологическими заболеваниями. Заболеваемость в 2023 году составляла 55,7 на 100 тысяч населения, а в 2024 году — 53,1 на 100 тысяч населения.
