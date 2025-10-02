Комбинат ПО «Маяк» госкорпорации «Росатом» в Озерске (Челябинская область) будет работать с более опасными радиоактивными материалами. Как заявили в пресс-службе Росатома, это стало возможным после введения в строй новой печи остекловывания.
«Печь ЭП-250/6 запустили на ПО „Маяк“, специалисты предприятия сами разработали и изготовили установку. Оборудование повысит эффективность работы предприятия с высокоактивными отходами — наиболее сложным и опасным типом радиоактивных материалов», — отметили на ПО «Маяк».
Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главная цель — максимально полная переработка отработавшего ядерного топлива с извлечением полезных веществ для вторичного оборота и последующим хранением остатков. Остекловывание — самый экологичный способ обращения с высокоактивными отходами.
На предприятии подчеркнули, что уникальный проект от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию объединил усилия сотен высококвалифицированных специалистов «Маяка», а строительство контролировалось представителями Ростехнадзора. После внесения изменений в лицензию радиохимического завода и самого «Маяка» в сентябре планируется завершить пусконаладочные работы и перейти к опытно-промышленной эксплуатации установки. При этом передача высокоактивных отходов на остекловывание предполагает их надежное хранение без возможности повторного использования в качестве топлива.
На радиохимическом заводе «Маяка», являющемся единственным в России и мире производством по регенерации отработавшего ядерного топлива всех видов, перерабатываются продукты для изготовления топлива энергетических реакторов и создания диоксида плутония. Как заметили в редакции корпоративной газеты «Вестник Маяка», предприятие играет ключевую роль в развитии технологий мирной атомной энергетики и замыкании ядерного топливного цикла.
