Объявленного Интерполом в розыск блогера Каца* будут судить

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении признанного иностранным агентом Максима Каца (признан иноагентом в РФ) , обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных соответствующим законодательством. Обвиняемый находится за пределами России и объявлен в розыск, сообщили в следственных органах.
«Следователями столичного СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — указано в документе. Информация опубликована в telegram-канале
Кац заочно обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По версии следствия, он неоднократно нарушал порядок деятельности иностранного агента, установленный федеральным законом.
Ранее Кац уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. По ходатайству следствия в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Блогер Максим Кац объявлен в международный розыск на территории всех государств — членов Интерпола. До этого Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщается в официальных судебных документах.
*Максим Кац внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
