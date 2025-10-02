02 октября 2025

Компаниям вернут деньги на зарплаты свердловчанам, отправившимся на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Среднем Урале запустили новый комплекс мер поддержки ветеранов СВО
На Среднем Урале запустили новый комплекс мер поддержки ветеранов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области работодателям будут частично возмещать расходы на зарплату ветеранов спецоперации на Украине, которые устроились на работу в организации и на предприятия региона. Эту и еще две меры поддержки бойцов утвердил губернатор Денис Паслер. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета — 50 тысяч рублей в месяц на человека», — следует из поста. Вместе с этим любой ветеран СВО или члены семей погибшего бойца смогут бесплатно освоить новые специальности, даже если в данный момент не работают.

Для тех, кто решит учиться вне своего населенного пункта, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка: компенсация расходов на проезд до одной тысячи рублей, выплата суточных и возмещение затрат на аренду жилья на период учебы из расчета 550 рублей в сутки. Если для получения новой профессии потребуется пройти медосвидетельствование, эти расходы также оплатит областной бюджет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области работодателям будут частично возмещать расходы на зарплату ветеранов спецоперации на Украине, которые устроились на работу в организации и на предприятия региона. Эту и еще две меры поддержки бойцов утвердил губернатор Денис Паслер. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета — 50 тысяч рублей в месяц на человека», — следует из поста. Вместе с этим любой ветеран СВО или члены семей погибшего бойца смогут бесплатно освоить новые специальности, даже если в данный момент не работают. Для тех, кто решит учиться вне своего населенного пункта, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка: компенсация расходов на проезд до одной тысячи рублей, выплата суточных и возмещение затрат на аренду жилья на период учебы из расчета 550 рублей в сутки. Если для получения новой профессии потребуется пройти медосвидетельствование, эти расходы также оплатит областной бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...