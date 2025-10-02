Компаниям вернут деньги на зарплаты свердловчанам, отправившимся на СВО

В Свердловской области работодателям будут частично возмещать расходы на зарплату ветеранов спецоперации на Украине, которые устроились на работу в организации и на предприятия региона. Эту и еще две меры поддержки бойцов утвердил губернатор Денис Паслер. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Срок возмещения составит до полугода, а размер компенсации из областного бюджета — 50 тысяч рублей в месяц на человека», — следует из поста. Вместе с этим любой ветеран СВО или члены семей погибшего бойца смогут бесплатно освоить новые специальности, даже если в данный момент не работают.
Для тех, кто решит учиться вне своего населенного пункта, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка: компенсация расходов на проезд до одной тысячи рублей, выплата суточных и возмещение затрат на аренду жилья на период учебы из расчета 550 рублей в сутки. Если для получения новой профессии потребуется пройти медосвидетельствование, эти расходы также оплатит областной бюджет.
