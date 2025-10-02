02 октября 2025

Самые популярные и редкие имена, какими свердловчане называют детей

Самыми редкими именами в Свердловской области стали Мирзохуджа и Жанар
На Урале можно встретить и экзотические, и обычные имена
На Урале можно встретить и экзотические, и обычные имена Фото:

В 2025 году свердловчане называли своих новорожденных как популярными, так и редкими именами. Какими именно, раскрыл портал "Реестр ЗАГС".

Так, самыми редкими среди мальчиков стали Мирзохуджа, Асмин, Ханзала, Раул и Лева. Среди девочек — Жанар, Акмарал, Макнуна, Айри и Васила.

Самые популярные в порядке убывания — Михаил, Александр, Артем, Лев, Тимофей. Девочек чаще всего называли Софией, Евой, Анной, Викторией и Марией. 

