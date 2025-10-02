Самые популярные и редкие имена, какими свердловчане называют детей

На Урале можно встретить и экзотические, и обычные имена
В 2025 году свердловчане называли своих новорожденных как популярными, так и редкими именами. Какими именно, раскрыл портал "Реестр ЗАГС".
Так, самыми редкими среди мальчиков стали Мирзохуджа, Асмин, Ханзала, Раул и Лева. Среди девочек — Жанар, Акмарал, Макнуна, Айри и Васила.
Самые популярные в порядке убывания — Михаил, Александр, Артем, Лев, Тимофей. Девочек чаще всего называли Софией, Евой, Анной, Викторией и Марией.
