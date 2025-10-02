Бывший полицейский начальник попал под суд после большой проверки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) бывший начальник отделения автотранспортного обеспечения отдела тылового обеспечения местной полиции майор Андрей Бызов обвиняется в получении взятки в 280 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги отставной офицер разрешил взяткодателю пользоваться малярным цехом в своем отделе, сообщили URA.RU в Тагилстроевском райсуде.
По версии следствия, Бызов получил указанную сумму от посредника — бизнесмена Алексея Черемных. Силовики задержали обоих. Бызова обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий, Черемных — в посредничестве во взятке.
Фигуранты находятся под запретом определенных действий. Бызов и Черемных вину не признали. Судебное разбирательство уже идет.
По данным URA.RU, масштабная проверка в автохозяйстве тагильской полиции прошла 26 февраля. Тогда силовики провели обыски и опечатали служебный кабинет Бызова. Ревизию устроили после того, как свой приговор получил бывший начальник отделения по борьбе с мошенничеством ОУР МУ МВД «Нижнетагильское» Иван Брюхов. Суд установил, что он пользовался чужим автомобилем, который находился на стоянке автохозяйства, потому что был признан вещдоком по уголовному делу. За это Брюхова отправили в колонию на 1,5 года.
