Аэропорт Оренбурга временно закрыт

В аэропорту Оренбург временно установлены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. «Данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности полетов.» -- пишет Артем Кореняко. Сообщение представителя Росавиации опубликовано в telegram-канале. Ранее сегодня ночью ограничения были введены в аэропортах Сочи и Геленджика.
