ФСБ задержали мужчину, передававшего украинской разведке стратегические данные

Срочная новость
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в передаче украинской разведке информации о дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300, размещенных на территории Крыма. По данным следствия, задержанный также готовил диверсионно-террористический акт против военных объектов на полуострове. Как сообщили в ФСБ России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!