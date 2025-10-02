На повторные выборы в Челябинской области направят наблюдателей

Прозрачность и контроль на повторных выборах в Челябинской области обеспечат наблюдатели. Об этом заявили в региональном штабе общественного наблюдения за выборами.
«Повторное голосование — это возможность для избирателей сделать окончательный выбор в условиях полной законности и прозрачности. Мы видим высокий уровень подготовки и координации между всеми участниками процесса. Наш штаб не только обеспечит присутствие наблюдателей, но и возьмет на себя функции центра мониторинга и оперативной поддержки. Это позволит нам контролировать ситуацию в режиме реального времени и быстро реагировать, если такая необходимость возникнет», — сообщил руководитель штаба Николай Дейнеко в telegram-канале организации.
Повторные выборы пройдут 5 октября в Кунашакском (округ №6) и Уйском (округ №15) муниципальных округах. Причиной стало то, что по итогам выборов 12 — 14 сентября в этих округах два кандидата набрали равное число голосов избирателей. В Кунашакском округе кандидат от «Единой России», и.о. главы Саринского поселения Танзиля Гималова и действующий депутат Ферис Абдрахманов набрали по 417 голосов избирателей. В Уйском округе победу разделили пенсионер-самовыдвиженец Виталий Кондрашкин и единоросс, председатель совета депутатов Соколовского сельского поселения Юрий Юзеев. Оба набрали по 273 голоса.
Для обеспечения честности и открытости процесса на каждом избирательном участке в Кунашакском и Уйском округах будут дежурить назначенные общественной палатой наблюдатели. В бюллетенях будут значиться только по две фамилии кандидатов. В итоге депутатом станет один из них.
