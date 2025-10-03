Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции

Российские туристы в Турции столкнулись с масштабным сбоем платежной системы Letim, которая не работает уже третьи сутки. Путешественники не могут пополнить счета или снять деньги через банкоматы. Сообщают информационные агентства.
«Letim сбоит у россиян в Турции уже третьи сутки. Наши отдыхающие соотечественники не могут ни пополнить свои счета, ни вывести с них деньги. Турецкие банкоматы выдают ошибку», — пишет telegram-канал SHOT.
По данным издания, у некоторых пользователей при входе в приложение появляется сообщение «приложение не установлено», у других — бесконечная загрузка. Представители сервиса уверяют, что все переводы будут выполнены, но когда именно устранят сбой — неизвестно.
Ранее Letim анонсировала возможность для россиян оформлять виртуальные карты турецкой платежной системы Troy через свое приложение. Пополнить такую карту можно через СБП, месячный лимит составляет 250 тысяч лир (около 850 тысяч рублей). Для регистрации требуется скан загранпаспорта.
