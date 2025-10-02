Соблюдение прав пассажиров, чьи рейсы задержали в аэропорту Перми, проконтролирует прокуратура

В аэропорту Перми (Большое Савино) произошли задержки вылетов ряда рейсов из-за позднего прибытия воздушных судов. В частности, задержан рейс ДР 570 авиакомпании «Победа» по маршруту «Пермь — Санкт-Петербург (Пулково)», который должен был отправиться в 05:40 3 октября 2025 года. Ожидаемое время вылета данного рейса перенесено на 13:55 того же дня.
«Кроме того, задержан рейс FV 6130 авиакомпании „Россия“ по направлению „Пермь — Сочи“. Изначально его вылет был запланирован на 06:40 3 октября 2025 года, но предварительно новое время отправления назначено на 13:45», — сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
Пермская транспортная прокуратура осуществит контроль за соблюдением прав пассажиров. В том числе за предоставлением услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Ранее URA.RU сообщало о том, что в пермском аэропорту задерживают вылет и прилет шести рейсов. Рейсы до Москвы и обратно и вовсе отменены.
