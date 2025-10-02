В Губкинском (ЯНАО) новоселы недовольны качеством отделки квартир, в которые они въезжают после переселения из домов ветхого фонда. Один из собственников насчитал восемь нарушений строительных норм и правил (СНиП), а также пожаловался на неработавший при заселении инвалидов лифт. Свои претензии губкинец высказал в обращении к главе Ямала Дмитрию Артюхову. Он также подготовил подробный видеообзор нарушений.
«Новостройка в Губкинском, микрорайон два, дом три. Нарушение СНиП восьми пунктов. В доме установлен лифт, заселяют инвалидов, но лифт до сих пор не работает», — написал в чате «Обращения ЯНАО» житель Губкинского Дмитрий Белов. Он получил однокомнатную квартиру взамен жилья, признанного аварийным, но остался крайне недоволен тем, что монтаж электропроводки, установка вентиляции в новых домах велись с нарушением СНиП.
«Зачем так высоко убирать распределительный электрощит, на высоту 2,25 м, хотя по нормативам он должен висеть не выше 1,8 м?» — удивляется Белов, комментируя снимаемое в своей квартире видео. Далее, ссылаясь на требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ), новосел отметил, что количество проводов в распределительных коробках должно быть не менее трех. Сами коробки находятся под самым потолком, хотя по номам должны быть смонтированы ближе к плинтусам.
В ванной комнате Белова удивило отсутствие розеток для стиральной машины при наличии труб для вывода воды, а также светильник, который повесили над самой ванной. Снимая на видео кухню, Белов отметил, что фартук у стены с газовой плитой уложен на высоте 75 см. «Это старый стандарт, еще советский», — отмечает мужчина. А подоконник, наоборот, очень низкий — всего 75 см от пола, хотя должен быть около 90 см по своей высоте от пола и не таким узким. Удивила Белова и ширина балкона в 45 см.
«Сетка на вентиляциях везде вверх ногами установлена. Все розетки поломаны. В самом углу, где вентиляция, обнаружили провод под напряжением. Откуда и для чего он, непонятно», – отмечает Белов. В кухне вентиляция не работает – к ней забыли подсоединить провода.
«Вам нравится людям выдавать квартиры, в которых нужно переделывать все для нормального существования? Я подал документы в суд. Вам выслал копии, я думаю, что добьюсь справедливого решение вопроса», — обращается в главе Ямала Дмитрий Белов.
В администрации Губкинского подготовили ответ на претензии Белова, из которого следует, что нарушений СНиП при проектировании жилого дома специалисты не выявили. «Проектная документация на дом прошла государственную экспертизу. Контроль за строительством осуществляет государственный строительный надзор ЯНАО, который и выдает заключение о соответствии построенного объекта. На основании этого заключения выдается разрешение на ввод и эксплуатацию. Сейчас управляющая компания решает вопрос по запуску лифта с застройщиком. УК дополнительно уведомит жильцов о запуске лифта», — ответили Белову.
Как сообщает пресс-служба окружных властей, в Губкинском в 2024 году строилось 15 многоквартирных жилых домов. Из них 10 — под переселение, пять — под коммерческую недвижимость. В 2025 году планировалось ввести примерно 47 тысяч кв. м жилья. При этом четыре дома предназначены для переселения жильцов из аварийного фонда, еще в трех расположатся квартиры для продажи.
