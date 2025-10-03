В Пермском зоопарке появился новый обитатель. Видео

Лемур по кличке Кисель поселился в зоопарке Перми
Посетители смогут познакомиться с лемуром на следующей неделе
Посетители смогут познакомиться с лемуром на следующей неделе

Рыжий лемур вари по кличке Кисель заехал в Пермский зоопарк. Характер у него игривый, а еще зверек любит массаж, рассказали в зоосаде.

«Характер у шестилетнего Киселя дружелюбный и игривый. Он любит массаж, внимание и игры, а на обед предпочитает нектарины и киви», — говорится в telegram-канале зоопарка. Посетители смогут познакомиться с Киселем на следующей неделе.

Лемур вари — наиболее крупный представитель семейства. Распространен на северо-восточном побережье острова Мадагаскар. Внесен в Международную Красную книгу.

