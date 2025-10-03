В отношении журналистки Лариной* началось уголовное преследование

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева, признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом послужило интервью Баршевой, в котором содержались призывы к осуществлению терактов на территории столицы.
«Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Оксаны Баршевой (псевдоним Ксения Ларина)», — написали в telegram-канале прокуратуры. В ведомстве уточнили, что материалы были обнаружены в ходе мониторинга сети Интернет. В пресс-службе подчеркнули, что Баршева таким образом проводила публичное оправдание и пропаганду терроризма.
В результате следственные органы инициировали уголовное преследование в отношении Баршевой по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет). По данным прокуратуры, сейчас материалы переданы для дальнейшего расследования.
Ранее в отношении журналистки Оксаны Баршевой (более известной под именем Ксения Ларина) было возбуждено уголовное дело, и в ближайшее время ее намерены объявить в розыск. По данным СК Москвы, Баршева, подозревается в уклонении от исполнения требований, установленных российским законодательством для иностранных агентов, передает RT.
*Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева) признана Минюстом РФ иноагентом
