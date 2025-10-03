ВСУ пытались атаковать промышленные объекты Оренбургской области

ВСУ атаковали Оренбургскую область
ВСУ атаковали Оренбургскую область Фото:
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на промышленный объект в Оренбургской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Уважаемые оренбуржцы, на территории региона предпринята попытка атаки вражескими беспилотниками одного из промышленных объектов», — сообщил Солнцев. Об атаке ВСУ он написал в своем telegram-канале.

По его информации, инцидент произошел в ночь на пятницу. Сообщается, что среди жителей пострадавших нет, работа промышленных предприятий продолжается.

ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

