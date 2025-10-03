Пермяка, обвиняемого в нападении на школьницу, отправили в СИЗО

Мужчину, который предположительно напал школьницу в Перми, отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
«По версии следствия, мужчина 1979 года рождения напал на 14-летнию девочку в лесном массиве и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО», — сообщает ведомство.
Инцидент произошел 20 сентября в Орджоникидзевском районе Перми. Две школьницы гуляли, когда навстречу им из кустов выскочил полуголый мужчина в балаклаве. Одной девочке удалось сбежать, а вторую пермяк схватил за волосы и стал удовлетворять себя у девочки на глазах. Школьница ударила насильника и когда он ослабил хватку сбежала. Правоохранители задержали его в кратчайшие сроки. Сейчас ведется расследование уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.