Эксперты рассказали, что ждет рынок недвижимости в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в рамках международного строительного форума 100+ TechnoBuild прошла панельная дискуссия, посвященная перспективам развития рынка недвижимости в 2025–2026 годах. Мероприятие собрало ведущих экспертов отрасли, представителей власти и бизнеса, чтобы обсудить ключевые тренды и вызовы, стоящие перед строительным сектором, передаёт журналист URA.RU.
В обсуждении приняли участие замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников, первый зампредседателя заксобрания области Аркадий Чернецкий, представители крупных девелоперских и банковских структур. В центре внимания оказались такие вопросы, как динамика цен на жилье, изменение себестоимости строительства и кадровый дефицит.
По словам Рустама Галямова, строительство в городе развивается планово, объемы ввода жилья не снижаются, а отрицательных тенденций не наблюдается. В то же время, как отметил Аркадий Чернецкий, количество строительных компаний в России за последний год сократилось на 7,5%, а в крупных городах — на 15%. Он подчеркнул, что если ситуация не начнет меняться, это может негативно сказаться не только на отрасли, но и на всей экономике, учитывая, что строительство дает 13% ВВП и занятость для 6,5 млн человек.
Своим видением ситуации поделился и гендиректор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. «Рынок недвижимости по-прежнему находится в состоянии „ножниц“, что означает высокую степень неопределенности и колебаний цен. Мы видим разнонаправленные тренды — опережающий рост себестоимости и отсутствие значимого увеличения цен реализации. Эти условия обуславливают волатильность, которая наблюдается на протяжении последнего времени», — отметил он.
Эксперты также обсудили влияние ключевой ставки на ипотечный рынок. По мнению участников, устойчивый рост спроса на ипотеку возможен при снижении ставок до 14–15% годовых. Эксперты сошлись во мнении, что гибкость стратегий и готовность к переменам остаются главными условиями для успешного развития рынка недвижимости.
