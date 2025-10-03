На челябинской трассе М-5 весь октябрь будут пробки: причина

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за дорожных работ весь октябрь возможны пробки на разных участках, в том числе в Катав-Ивановском районе, и при повороте на Миасс. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с дорожными работами (устройство слоев износа) на [некоторых] участках трассы М-5 „Урал“ возможны затруднения движения в связи с введением реверса на время производства работ. Срок производства работ — до 1 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Дорожные работы планируются в Катав-Ивановском районе (участки — км 1609- км 1620, км 1649- км 1652+158), в Саткинском районе (участок — км 1705- км 1727), на повороте на Миасс с трассы М-5 «Урал» (участок км 1774- км 1780+500). Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута.
В Челябинской области минувшей весной в районе города Сим на трассе М-5 «Урал» образовалась гигантская пробка из-за ремонта моста. Пробку предлагалось объехать по нескольким маршрутам через Екатеринбург или Орск, а также Тастубу и Сатку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!