На челябинской трассе М-5 весь октябрь будут пробки: причина

На челябинской трассе М-5 весь октябрь будут пробки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На участках, где введут реверсивное движение, возможно образование заторов
На участках, где введут реверсивное движение, возможно образование заторов Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за дорожных работ весь октябрь возможны пробки на разных участках, в том числе в Катав-Ивановском районе, и при повороте на Миасс. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

«В связи с дорожными работами (устройство слоев износа) на [некоторых] участках трассы М-5 „Урал“ возможны затруднения движения в связи с введением реверса на время производства работ. Срок производства работ — до 1 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Дорожные работы планируются в Катав-Ивановском районе (участки — км 1609- км 1620, км 1649- км 1652+158), в Саткинском районе (участок — км 1705- км 1727), на повороте на Миасс с трассы М-5 «Урал» (участок км 1774- км 1780+500). Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута.

В Челябинской области минувшей весной в районе города Сим на трассе М-5 «Урал» образовалась гигантская пробка из-за ремонта моста. Пробку предлагалось объехать по нескольким маршрутам через Екатеринбург или Орск, а также Тастубу и Сатку. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» из-за дорожных работ весь октябрь возможны пробки на разных участках, в том числе в Катав-Ивановском районе, и при повороте на Миасс. Об этом URA.RU сообщили пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».  «В связи с дорожными работами (устройство слоев износа) на [некоторых] участках трассы М-5 „Урал“ возможны затруднения движения в связи с введением реверса на время производства работ. Срок производства работ — до 1 ноября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  Дорожные работы планируются в Катав-Ивановском районе (участки — км 1609- км 1620, км 1649- км 1652+158), в Саткинском районе (участок — км 1705- км 1727), на повороте на Миасс с трассы М-5 «Урал» (участок км 1774- км 1780+500). Водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута. В Челябинской области минувшей весной в районе города Сим на трассе М-5 «Урал» образовалась гигантская пробка из-за ремонта моста. Пробку предлагалось объехать по нескольким маршрутам через Екатеринбург или Орск, а также Тастубу и Сатку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...