Причиной гигантской пробки в районе города Сим Челябинской области на трассе М-5 «Урал» накануне стал ремонт моста. Водители грузовых машин могут объехать пробку через Екатеринбург или Орск, а легковых автомобилей — по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В рамках контракта по ремонту участка трассы М-5 „Урал“ км 1579 — км 1597 в Ашинском районе (у города Сим), на всем его протяжении будет заменено асфальтобетонное покрытие, устранено пучинообразование. В местах проведения ремонтных работ предполагается введение реверсивного движения, <...> разработаны схемы объезда для легкового и грузового транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Водители грузовых автомобилей в Казань и Уфу из Челябинска и Кургана могут доехать через Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Набережные Челны. В Оренбург и Самару объехать участок, где ведется ремонт дороги, можно через Магнитогорск и Сибай. Для легковых автомобилей предусмотрен объезд по дороге 80К-004 Бирск — Тастуба — Сатка и 75К-005 Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш.
Рабочие делают все возможное, чтобы ремонтные работы были проведены в максимально сжатые сроки без потери качества, отметил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антон Антонов. «Ремонт на участке трассы М-5 „Урал“ у города Сим, без преувеличения, долгожданный и необходимый, ведь с момента строительства трассы в 1950-е годы поток транспорта, в том числе, большегрузного, вырос в десятки раз. Нагрузка на дорожное покрытие в горнозаводской зоне Челябинской области — колоссальная», — сообщил Антонов.
Накануне в районе города Сим образовалась гигантская автомобильная пробка длиною в десятки километров. Сотрудники Госавтоинспекции оказывали помощь дорожным службам в регулировании движения.
Весной пробка на федеральной трассе М-5 «Урал» достигала ста километров — от Аши до поворота на Юрюзань. Водителям приходилось стоять в ней не менее суток. Причиной также стал ремонт дороги.
