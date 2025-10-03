В Челябинске спрос на гибридные автомобили растет, а цены падают

В Челябинской области летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на «гибридные» автомобили вырос на 2,7%. Цены на такие авто в среднем снизились на 3,2% — до 1 500 000 рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Самыми востребованными марками гибридных авто в Челябинске оказались Toyota, Honda и Nissan, а среди конкретных моделей — Toyota Prius. Самую высокую динамику спроса за год продемонстрировали модели Nissan (+6,3%)», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, в Челябинске продается больше всего автомобилей марки Toyota (30,8%), Honda (24,3%) и Nissan (13,3%). Среди моделей лидером оказалась Toyota Prius (12,3%). Причем цены на это авто снизились на 21% до 685 000 рублей за объект.
Как отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев, за год доля гибридов на «вторичке» выросла до 1,5% среди всех автомобилей с пробегом. Число автомобилей, выставленных на продажу, увеличивается, но можно зафиксировать и спрос на гибридные авто. Покупатели выбирают их за сочетание современных технологий и комфорта, а также как компромисс между экологичностью и независимостью от зарядной инфраструктуры.
При этом нужно учитывать, что динамика зависит как от изменения стоимости конкретной модели, так и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных машин конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.
