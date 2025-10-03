В Челябинске спрос на гибридные автомобили растет, а цены падают

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на новые гибридные авто снизились на 3,2% до 1 500 000 рублей
Цены на новые гибридные авто снизились на 3,2% до 1 500 000 рублей Фото:

В Челябинской области летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на «гибридные» автомобили вырос на 2,7%. Цены на такие авто в среднем снизились на 3,2% — до 1 500 000 рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Самыми востребованными марками гибридных авто в Челябинске оказались Toyota, Honda и Nissan, а среди конкретных моделей — Toyota Prius. Самую высокую динамику спроса за год продемонстрировали модели Nissan (+6,3%)», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в Челябинске продается больше всего автомобилей марки Toyota (30,8%), Honda (24,3%) и Nissan (13,3%). Среди моделей лидером оказалась Toyota Prius (12,3%). Причем цены на это авто снизились на 21% до 685 000 рублей за объект.

Как отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев, за год доля гибридов на «вторичке» выросла до 1,5% среди всех автомобилей с пробегом. Число автомобилей, выставленных на продажу, увеличивается, но можно зафиксировать и спрос на гибридные авто. Покупатели выбирают их за сочетание современных технологий и комфорта, а также как компромисс между экологичностью и независимостью от зарядной инфраструктуры.

При этом нужно учитывать, что динамика зависит как от изменения стоимости конкретной модели, так и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных машин конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на «гибридные» автомобили вырос на 2,7%. Цены на такие авто в среднем снизились на 3,2% — до 1 500 000 рублей за объект, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». «Самыми востребованными марками гибридных авто в Челябинске оказались Toyota, Honda и Nissan, а среди конкретных моделей — Toyota Prius. Самую высокую динамику спроса за год продемонстрировали модели Nissan (+6,3%)», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в Челябинске продается больше всего автомобилей марки Toyota (30,8%), Honda (24,3%) и Nissan (13,3%). Среди моделей лидером оказалась Toyota Prius (12,3%). Причем цены на это авто снизились на 21% до 685 000 рублей за объект. Как отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев, за год доля гибридов на «вторичке» выросла до 1,5% среди всех автомобилей с пробегом. Число автомобилей, выставленных на продажу, увеличивается, но можно зафиксировать и спрос на гибридные авто. Покупатели выбирают их за сочетание современных технологий и комфорта, а также как компромисс между экологичностью и независимостью от зарядной инфраструктуры. При этом нужно учитывать, что динамика зависит как от изменения стоимости конкретной модели, так и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных машин конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...