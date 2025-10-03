Директору медцентра «Семья» в Магнитогорске заменили условный срок на реальный

Директору оздоровительного центра «Семья» в Магнитогорске (Челябинская область) ужесточили приговор по делу об обмане пенсионеров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, три года условного лишения свободы превратились в два с половиной года реального заключения.
«Апелляционным определением Челябинского областного суда представление прокурора удовлетворено. Условное осуждение отменено. Осужденному надлежит отбывать наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Директор центра попал под следствие весной 2024 года. Было установлено, что сотрудники получали данные о пенсионерах, состоящих на медучетах. После чего втирались к ним в доверие и убеждали приобрести курсы медицинских услуг, обещая исцеление от различных заболеваний.
План действовал с мая 2023 года по апрель 2024 года. За это время псевдомедики успели «обработать» 57 пенсионеров на сумму свыше 4,6 млн рублей.
