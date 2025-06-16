Владельцев центра «Семья» в Магнитогорске отдали под суд за обман пожилых на 4,6 млн

В Магнитогорске Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении владельцев оздоровительного центра «Семья», которые похитили у 57 пенсионеров более 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С января 2023 года по июнь 2024 года обвиняемые похитили у 57 потерпевших свыше 4,6 миллиона рублей под видом оказания медицинских услуг. Уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) передано в суд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Как полагает следствие, обвиняемые зарегистрировали ООО «Оздоровительный центр „Семья“» и незаконно получили доступ к медицинским сведениям пенсионеров Магнитогорска. Пожилых людей они убеждали приобрести услуги, обещая исцеление от различных заболеваний. Пострадавшие отдавали накопления и брали кредиты. В медцентре им, по факту, оказывали лишь косметические услуги в виде массажей и прогревания, от которых выздоровление не наступало.
Обвиняемые признали вину в совершении преступления и возместили ущерб потерпевшим в полном объеме. В отношении неустановленного лица, предоставившего сведения о медицинских данных пенсионеров, уголовное дело выделено в отдельное производство.
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