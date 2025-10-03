В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении трех парней по факту надругательства над паспортом Российской Федерации, на котором изображен Государственный герб страны. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В видео в соцсетях компания молодых людей, выражаясь нецензурной бранью, разрывает паспорт гражданина РФ, на обложке и переднем форзаце которого воспроизведен Государственный герб Российской Федерации на геральдическом щите. Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
К следователю доставлены участники видео. Ими оказались 18, 20 и 21-летние парни, сообщила генерал-майора полиции, представитель МВД России Ирина Волк. «Парни из Златоуста, Сосновского и Аргаяшского районов. Они пояснили, что, находясь в состоянии опьянения в одном из баров, уничтожили недействительный паспорт, который числился утерянным», — добавила она. С парнями проводятся следственные действия.
Документы юноши получили недавно, переехав из Казахстана в Россию, сообщила ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Глупость содеянного компания осознала после публикации контента в соцсетях. Парням грозит уголовная статья.
