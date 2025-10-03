03 октября 2025

Украинские кошки спасут бойцов ЦВО от эпидемии на фронте. Фото

Бойцы попросили Вячеслава Вегнера передать землякам, чтобы берегли животных
Бойцы попросили Вячеслава Вегнера передать землякам, чтобы берегли животных
Спецоперация РФ на Украине

Животные, оставшиеся в освобожденных от ВСУ городах, дарят российским солдатам домашнее тепло и защищают от вредителей. Особенно полезны кошки: они помогают бороться с мышами, массово спасающимися от холодов в солдатских окопах. Об этом URA.RU рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер, на днях вернувшийся из прифронтовой зоны. 

«В одном расположении был разговор с ребятами по поводу животных. Один парень был наш, свердловчанин, с двумя высшими образованиями. Он мне говорит: „О, а я вас помню! Вы же у нас собакозащитник“ (Вегнер входит в комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды — прим. агентства). Разговорились, и он рассказал, что одна из больших проблем сейчас у них — это мыши. Если летом они уходят в поля, то осенью сбиваются в окопы и блиндажи. И единственный метод борьбы с ними — кошки», — передал разговор Вегнер. 

Поэтому, по его словам, в каждом окопе и блиндаже есть «по одному-два котейки и собака». Они прибились к российским солдатам и служат им верой и правдой. Те, в свою очередь, с радостью заботятся о питомцах, которые дарят им домашнее тепло и уют. У кошек появляются котята, таким образом удается справляться с нашествием грызунов, которые являются переносчиками разных болезней и могут вызвать даже эпидемию.

«И этот парень мне сказал: „Если тебе будут говорить, что надо бороться с бездомными животными, убивать их, напомни им историю. После блокады Ленинграда кошек собирали по всей стране и везли туда, чтобы бороться с крысами и мышами. А в Китае во время культурной революции перестреляли всех воробьев, и на следующий год погиб весь урожай. Потом китайцы скупали этих воробьев по всему миру. Пусть [свердловчане] не забывают, что животные — наша естественная защита“, — напутствовал солдат депутата. 

