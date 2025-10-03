Животные, оставшиеся в освобожденных от ВСУ городах, дарят российским солдатам домашнее тепло и защищают от вредителей. Особенно полезны кошки: они помогают бороться с мышами, массово спасающимися от холодов в солдатских окопах. Об этом URA.RU рассказал депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер, на днях вернувшийся из прифронтовой зоны.
«В одном расположении был разговор с ребятами по поводу животных. Один парень был наш, свердловчанин, с двумя высшими образованиями. Он мне говорит: „О, а я вас помню! Вы же у нас собакозащитник“ (Вегнер входит в комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды — прим. агентства). Разговорились, и он рассказал, что одна из больших проблем сейчас у них — это мыши. Если летом они уходят в поля, то осенью сбиваются в окопы и блиндажи. И единственный метод борьбы с ними — кошки», — передал разговор Вегнер.
Поэтому, по его словам, в каждом окопе и блиндаже есть «по одному-два котейки и собака». Они прибились к российским солдатам и служат им верой и правдой. Те, в свою очередь, с радостью заботятся о питомцах, которые дарят им домашнее тепло и уют. У кошек появляются котята, таким образом удается справляться с нашествием грызунов, которые являются переносчиками разных болезней и могут вызвать даже эпидемию.
«И этот парень мне сказал: „Если тебе будут говорить, что надо бороться с бездомными животными, убивать их, напомни им историю. После блокады Ленинграда кошек собирали по всей стране и везли туда, чтобы бороться с крысами и мышами. А в Китае во время культурной революции перестреляли всех воробьев, и на следующий год погиб весь урожай. Потом китайцы скупали этих воробьев по всему миру. Пусть [свердловчане] не забывают, что животные — наша естественная защита“, — напутствовал солдат депутата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!