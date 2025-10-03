На трассе в Челябинской области произошло лобовое ДТП с погибшим

В ДТП погиб один человек (архивное фото)
В ДТП погиб один человек (архивное фото) Фото:

В Сосновском районе Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло лобовое ДТП с погибшим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Авария произошла 3 октября в Сосновском районе (км 1859+500) на трассе М-5. На встречке столкнулись грузовой и легковой автомобили, один погибший», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Судя по фото, которое имеется в распоряжении редакции, грузовую машину вынесло в кювет, где она перевернулась на крышу, перевозимая продукция выпала. Движение на участке свободное.

Водителей ранее предупредили о пробках на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области до конца месяца. Заторы возможны пробки на разных участках, в том числе в Катав-Ивановском районе, и при повороте на Миасс, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

