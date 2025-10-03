Миллиардер Сулейманов арестован на два месяца

Миллиардер Ибрагим Сулейманов заключен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы до 2 декабря 2025 года. Соответствующее постановление огласил судья Тимур Вахрамеев.
«Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря», — зачитал постановление судья, передает корреспондент ТАСС. Заседание проходило без присутствия прессы и публики, чтобы обеспечить конфиденциальность материалов дела.
Сулейманов был задержан ранее по обвинению в убийстве, а ходатайство следствия о мере пресечения рассматривалось в закрытом режиме по просьбе следственного комитета. Защита миллиардера уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Как писал «Царьград», Сулейманов может быть связан с убийством главы ФСФО Георгия Таля.
