Миллиардер Сулейманов арестован на два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сулейманова арестовали до 2 декабря
Сулейманова арестовали до 2 декабря Фото:

Миллиардер Ибрагим Сулейманов заключен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы до 2 декабря 2025 года. Соответствующее постановление огласил судья Тимур Вахрамеев.

«Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря», — зачитал постановление судья, передает корреспондент ТАСС. Заседание проходило без присутствия прессы и публики, чтобы обеспечить конфиденциальность материалов дела.

Сулейманов был задержан ранее по обвинению в убийстве, а ходатайство следствия о мере пресечения рассматривалось в закрытом режиме по просьбе следственного комитета. Защита миллиардера уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Как писал «Царьград», Сулейманов может быть связан с убийством главы ФСФО Георгия Таля. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миллиардер Ибрагим Сулейманов заключен под стражу по решению Басманного районного суда Москвы до 2 декабря 2025 года. Соответствующее постановление огласил судья Тимур Вахрамеев. «Избрать в отношении обвиняемого Ибрагима Сулейманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 2 декабря», — зачитал постановление судья, передает корреспондент ТАСС. Заседание проходило без присутствия прессы и публики, чтобы обеспечить конфиденциальность материалов дела. Сулейманов был задержан ранее по обвинению в убийстве, а ходатайство следствия о мере пресечения рассматривалось в закрытом режиме по просьбе следственного комитета. Защита миллиардера уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Как писал «Царьград», Сулейманов может быть связан с убийством главы ФСФО Георгия Таля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...