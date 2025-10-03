Западные страны недооценивают серьезность заявлений Москвы о возможности ядерной войны, и НАТО следует относиться к ним с максимальным вниманием. Об этом сообщает один из американских журналов. Наличие у России современных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Ярс» подтверждает, что страна готова к эскалации.
«Учитывая, что Россия располагает такими системами, как "Ярс", НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы», — пишет The National Interest (NI).
В статье подчеркивается, что после окончания Холодной войны вооружения США и их союзников были недооценены и недостаточно модернизированы. При этом Россия, напротив, инвестировала в развитие стратегических комплексов, что подтверждает ее готовность к потенциальной эскалации. Эксперты издания отмечают, что часто на Западе игнорируют военный и технологический потенциал РФ.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского и поддерживающих его европейских стран могут привести либо к ядерному противостоянию, либо к смене власти в Киеве. По словам ученого, решение о будущем должен принять американские лидер Дональд Трамп, передает "Царьград".
