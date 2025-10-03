«Никто никуда не сбегает»: жена Виторгана объяснила, почему они снова ищут няню

Актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина снова в поисках няни для двух дочек. Звездная пара сообщила, что ищет помощницу с педагогическим образованием на 6-дневную рабочую неделю за 100 тысяч рублей в месяц. Пользователи Сети посчитали, что от творческой семьи «сбежала» очередная няня, а заработную плату охарактеризовали как «недостаточную». URA.RU обратилось за комментарием к самой Ирине Виторган.
«Мы ищем совершенно разных нянь, никто никуда не сбегал. Искали летом в Юрмале на лето. В Москве у нас была няня четыре года, но мы расстались с ней, потому что в школу идет ребенок. Была очень хорошая няня! Но сейчас нужна с педагогическим образованием. У нас в Москве было всего две няни», — поясняет Ирина.
Потенциальная няня с педагогическим образованием должна будет забирать девочек из школы и сада, заниматься их развитием — читать и общаться, также поддерживать порядок в детской комнате и готовить. При этом сотрудница будет на полном обеспечении, а также с оплачиваемым отпуском.
В Сети разразились дебаты: одни посчитали, что мол, за 100 тысяч рублей няня не может быть и педагогом, и поваром, и клинером. Другие же подписчики отмечают, что поддерживать порядок в детской комнате можно и с помощью девочек, приучая их к чистоте, а условия с полным обеспечением и отпуском — отличные.
Ирина в ответ не разделяет шумихи вокруг поисков помощницы и призывает не додумывать того, чего нет и не раздувать скандал на пустом месте.
85-летний народный артист России и его жена Ирина воспитывают 7-летнюю Этель и 6-летнюю Клару. Минувшим летом звездная семья оказывалась в центре скандала из-за няни, которая якобы сбежала от «ужасных» условий работы. Однако бывшая сотрудница Виторганов в беседе с URA.RU рассказала, как обстоят дела на самом деле.
