Авторитетный американский журнал восхитился российским оружием

Американский журнал The National Interest включил российский ракетный комплекс РС-24 «Ярс» в число самых современных вооружений мира. Аналитики журнала отмечают, что наличие подобных систем в арсенале России существенно влияет на стратегический баланс и вынуждает страны НАТО учитывать возможные последствия своих решений.
«Имея в арсенале такую систему, как „Ярс“, Россия может гарантировать, что НАТО будут тщательно обдумывать свои действия, прежде чем оказать чрезмерное давление на Кремль», — говорится в публикации The National Interest. Авторы материала подчеркивают, что ракетный комплекс создавался для стратегического сдерживания, а его современные характеристики вызывают обеспокоенность на Западе.
Ракетный комплекс РС-24 «Ярс» относится к межконтинентальным баллистическим ракетам и может размещаться как на мобильных, так и на стационарных платформах. Его оснащают твердотопливной ракетой с разделяющейся головной частью, что позволяет одной пусковой установке нести сразу несколько боевых блоков индивидуального наведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.