Экс-руководитель пермской «Сцены-Молот» Эдуард Бояков возглавил театр в Москве

Бывший руководитель пермского театра «Сцена-Молот» Эдуард Бояков назначен новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.
«Режиссер Эдуард Бояков возглавил столичный Театр на Малой Ордынке. Освободивший пост художественного руководителя Евгений Герасимов сосредоточится на стратегическом управлении Театром Сатиры и общественной деятельности», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные пресс-службы.
В 2010-2011 годах Бояков руководил пермским театром «Сцена-Молот». Тогда же по его инициативе в городе был организован знаковый фестиваль современного искусства «Текстура», который стал важным событием в культурной жизни не только Перми, но и страны.
После успешной работы в Перми его карьера продолжилась в Воронеже, где он возглавлял академию искусств, а затем и в Москве, на посту художественного руководителя МХАТ им. Горького. С 2022 года режиссер руководил частным Новым театром, а теперь вновь возглавил государственную сцену в центре Москвы.
