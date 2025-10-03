Два ребенка и мужчина пострадали из-за ударов ВСУ по ДНР

Три жителя Горловки, среди которых двое детей, получили ранения в результате вооруженных атак со стороны ВСУ. Инциденты произошли в Никитовском районе города, пострадали подростки 2009 и 2011 годов рождения, а также 65-летний мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«В Никитовском районе Горловки двое подростков получили ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина — после сброса взрывоопасного предмета с БПЛА», — отметил глава ДНР.
Пушилин уточнил, что зафиксированы две вооруженные атаки с применением ударных беспилотников. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее Пушилин уточнял, что ВС РФ продолжают продвижение на константиновском направлении в ДНР. Он рассказал, что в результате наступления противник был прижат к Клебан-Быкскому водохранилищу.
