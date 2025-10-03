ВСУ переносят учебные центры вглубь страны после удара ВС РФ

Вооруженные силы Украины начали перебрасывать учебные центры из Черниговской области в другие регионы после удара российских войск по полигону «Гончаровский». Об этом сообщают украинские военные.
«Перемещение учебных подразделений осуществляется для обеспечения более безопасных условий подготовки военнослужащих. По факту удара по полигону „Гончаровский“ в Черниговской области, которое привело к гибели военнослужащих, назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и роли должностных лиц», — передает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на командование Сухопутными войсками.
Согласно данным российских силовых структур, уничтожены подземный штаб полигона «Гончаровский», ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Потери ВСУ составили до 300 человек.
Ранее российские военнослужащие нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области. В результате удара уничтожены 20 грузовиков со 100 дронами «Лютый» и 60 боевиков.
