В Перми 15-летний подросток арестован за попытку поджога объекта у железной дороги, квалифицированную следствием как покушение на террористический акт. Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд города 2 октября по ходатайству следователя.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу несовершеннолетнего пермяка до 1 декабря 2025 года. Подростку предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Согласно материалам дела, молодой человек поджег металлический шкаф батарейного типа рядом с железнодорожными путями. В шкафу не оказалось оборудования для сигнализации, централизации и блокировки. Увидев приближающихся людей и испугавшись разоблачения, подросток сбежал с места происшествия.
Суд принял решение об аресте, учитывая данные о личности обвиняемого: отрицательную характеристику из школы, склонность к бродяжничеству и девиантному поведению, а также ранее совершенные противоправные деяния. Защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, но суд с этим не согласился. Постановление суда об аресте не вступило в законную силу.
Это уже второй подобный случай в Перми за последний месяц. По данным Дзержинского райсуда, ранее другой подросток отправлен под домашний арест за попытку теракта на железной дороге.
