Затяжная магнитная буря нагрянула в Свердловскую область

На территории всей Свердловской области с 3 октября фиксируется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся вплоть до следующих выходных. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.
Буря накрыла Свердловскую область ночью 3 октября. Активность продлится до 9 октября, после чего показатели вернутся к норме. Однако уже в 10-х числах месяца геомагнитные возмущения вновь обрушатся на свердловчан.
В период магнитных бурь рекомендуется уменьшить как физическую, так и эмоциональную активность. Свердловчанам следует уделять особое внимание качеству сна и пить больше воды.
Ранее в Свердловской области из-за магнитных бурь можно было увидеть северное сияние. Необычное природное явление украшало звездное небо в регионе на протяжении нескольких дней.
