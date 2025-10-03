03 октября 2025

Затяжная магнитная буря нагрянула в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В период магнитных бурь можно увидеть полярное сияние
В период магнитных бурь можно увидеть полярное сияние Фото:

На территории всей Свердловской области с 3 октября фиксируется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся вплоть до следующих выходных. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.

Буря накрыла Свердловскую область ночью 3 октября. Активность продлится до 9 октября, после чего показатели вернутся к норме. Однако уже в 10-х числах месяца геомагнитные возмущения вновь обрушатся на свердловчан.

В период магнитных бурь рекомендуется уменьшить как физическую, так и эмоциональную активность. Свердловчанам следует уделять особое внимание качеству сна и пить больше воды.

Ранее в Свердловской области из-за магнитных бурь можно было увидеть северное сияние. Необычное природное явление украшало звездное небо в регионе на протяжении нескольких дней.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории всей Свердловской области с 3 октября фиксируется сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся вплоть до следующих выходных. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru. Буря накрыла Свердловскую область ночью 3 октября. Активность продлится до 9 октября, после чего показатели вернутся к норме. Однако уже в 10-х числах месяца геомагнитные возмущения вновь обрушатся на свердловчан. В период магнитных бурь рекомендуется уменьшить как физическую, так и эмоциональную активность. Свердловчанам следует уделять особое внимание качеству сна и пить больше воды. Ранее в Свердловской области из-за магнитных бурь можно было увидеть северное сияние. Необычное природное явление украшало звездное небо в регионе на протяжении нескольких дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...