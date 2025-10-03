Сломался новый Chery: пермяк отсудил у салона 6 миллионов рублей

Пермяк через суд взыскал с автосалона более 6 миллионов рублей за новый автомобиль Chery, в котором постоянно что-то ломалось. С материалами дела знакомит Дзержинский районный суд.
«Летом 2023 года мужчина купил машину за 2,45 млн рублей, но почти сразу начались проблемы: не работал подогрев стекла, появилась коррозия, гас экран мультимедиа, стучала подвеска и запотевали фары. За девять месяцев автомобиль многократно ремонтировали по гарантии, но дефекты либо не устранялись, либо появлялись снова. В общей сложности машина провела в сервисе 46 дней за один гарантийный год. Когда автосалон отказался вернуть деньги, покупатель обратился в суд», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».
Судебная экспертиза установила множество недостатков и повреждений, описанных и выявленных владельцем транспортного средства. Ряд из них отнесен к скрытым производственным дефектам.
Суд полностью удовлетворил иск, взыскав стоимость автомобиля, неустойку в том же размере, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 1,2 млн рублей штрафа. Общая сумма составила более 6 млн рублей. Ответчик подал апелляцию, и решение еще не вступило в силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Кунгура отсудил 327 тысяч рублей у «М.Видео» за сломанный айфон. В период гарантийного срока в товаре проявились недостатки.
