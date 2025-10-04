В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полеты

Срочная новость
С 02:05 мск в аэропорту «Стригино» (Нижний Новгород) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
