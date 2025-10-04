Новый поворот рискует получить дело самого непубличного миллиардера Ибрагима Сулейманова

Следственный комитет России проверяет арестованного бизнесмена Ибрагима Сулейманова на причастность к другим тяжким преступлениям. Новые эпизоды могут появиться в его уголовном деле, сообщили в правоохранительных органах.
«В уголовном деле Сулейманова могут появиться новые эпизоды. Проверяется его причастность к другим тяжким преступлениям», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он уточнил, что на данный момент бизнесмен обвиняется не только в организации двух убийств прошлых лет, но и в покушении на убийство в 2021 году, которое не было доведено до конца — тогда жертве удалось выжить.
Сулейманов был задержан в своем загородном доме в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Свою вину бизнесмен не признает.
Ранее по информации правоохранительных органов, в Москве был задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в совершении убийства, произошедшего несколько лет назад. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах. Предпринимателю инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса РФ — убийство. Подробнее о происшествии рассказывает издание Взгляд.
