Новый поворот рискует получить дело самого непубличного миллиардера Ибрагима Сулейманова

СК проверяет арестованного бизнесмена Сулейманова на новые преступления
Дело бизнесмена Сулейманова рискует получить новые эпизоды убийств
Дело бизнесмена Сулейманова рискует получить новые эпизоды убийств

Следственный комитет России проверяет арестованного бизнесмена Ибрагима Сулейманова на причастность к другим тяжким преступлениям. Новые эпизоды могут появиться в его уголовном деле, сообщили в правоохранительных органах.

«В уголовном деле Сулейманова могут появиться новые эпизоды. Проверяется его причастность к другим тяжким преступлениям», — сказал собеседник агентства ТАСС. Он уточнил, что на данный момент бизнесмен обвиняется не только в организации двух убийств прошлых лет, но и в покушении на убийство в 2021 году, которое не было доведено до конца — тогда жертве удалось выжить.

Сулейманов был задержан в своем загородном доме в элитном поселке Горки-2 на Рублевке. 3 октября Басманный районный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. Ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Свою вину бизнесмен не признает.

Ранее по информации правоохранительных органов, в Москве был задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов по подозрению в совершении убийства, произошедшего несколько лет назад. Об этом сообщил источник в правоохранительных структурах. Предпринимателю инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса РФ — убийство. Подробнее о происшествии рассказывает издание Взгляд.

