Лысьвенский полигон ТКО в Прикамье прошел проверку Ростехнадзора

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Лысьве получил положительное заключение Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Объект прошел проверку на всех этапах строительства.
«Комплекс по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов ЭкоТехноПарка соответствует проектным требованиям. Все основные сооружения проверены, выявленных нарушений по готовности объекта нет», — отметили в пресс-службе Ростехнадзора.
Проект по созданию экологического технопарка «Лысьва» реализует компания ООО «Буматика». Новый полигон будет играть ключевую роль в организации системы обращения с отходами на территории Лысьвы, Чусового, Кизела и Гремячинска. После ввода объекта в эксплуатацию планируется прекратить работу существующих несанкционированных свалок с 1 января 2026 года. Согласно расчетам компании, функционирование нового полигона позволит обеспечить экологически безопасную обработку и захоронение отходов для свыше 150 тысяч жителей региона.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае появились два новых предприятия по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО). Комплексы, расположенные Кунгурском и Губахинском округах, способны принимать на обработку до 55 тысяч тонн отходов в год.
